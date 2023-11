Alors que la presse espagnole a relancé le dossier Kylian Mbappé, expliquant notamment que le PSG ne compte pas proposer de nouveau contrat à son attaquant, le club parisien a fait la lumière sur ce sujet.

Mercato PSG : Le Paris SG change d’avis pour Kylian Mbappé

Ce jeudi, le journal espagnol AS a révélé que le Paris Saint-Germain n’entend pas proposer un nouveau contrat à Kylian Mbappé. Le champion de France en titre espère toujours convaincre son meilleur joueur de poursuivre l’aventure au-delà du 30 juin 2024 et la fin de son engagement initial, mais ne ressent pas l’urgence d’une offre de renouvellement impliquant une revalorisation du salaire actuel, déjà important, de l’international français de 24 ans. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar veulent que Mbappé reste à Paris encore longtemps, mais dans le cadre de l’accord existant en activant la clause prolongeant son contrat d’une saison en plus, soit jusqu’en juin 2025. Des informations rapidement démenties par le Paris SG.

Le PSG n'est pas inquiet dans le dossier Mbappé

En effet, d’après les renseignements obtenus par RMC Sport, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi sont parvenus à un accord afin que les sommes dues au joueur ne lui soient pas versées pour le moment. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le montant évoqué avoisinerait facilement les 80 millions d'euros, soit les diverses primes du champion du monde 2018. Le club de la capitale a donc ainsi l’assurance de ne pas tout perdre si le natif de Bondy ne prolongeait pas son bail qui expire en fin de saison.

Correspondant à Paris de Mundo Deportivo, le journaliste Dani Gil ajoute que les dirigeants parisiens ont catégoriquement démenti les informations du média espagnol AS, expliquant que le club ne souhaitait pas offrir un nouveau contrat à son numéro 7. Le PSG assure que toutes les options sont sur la table et n'exclut guère de proposer un nouveau contrat au joueur ou qu’il lève l’option d’un an de plus qu’il avait signé en mai 2022. Dans ce dossier, le club du président Nasser Al-Khelaïfi se dit « protégé » puisque « des accords financiers avec Kylian » existent.