Malgré le refus de Kylian Mbappé d’activer son option d’achat, qui lui permet de rester au PSG jusqu’en juin 2025, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas le laisser partir gratuitement l’été prochain.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne veut plus prolonger Kylian Mbappé

D’après les informations relayées ce jeudi matin par la presse madrilène, le Paris Saint-Germain aurait changé de stratégie en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé. Le journal AS révèle que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du club de la capitale ne souhaitent plus prolonger le contrat de l’attaquant de 24 ans. Le champion de France en titre ne songerait plus à présenter une proposition de prolongation à Mbappé.

Désireux de poursuivre l’aventure avec le capitaine de l’équipe de France, le Paris SG aimerait que le joueur honore l’accord existant en activant la clause de renouvellement d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Le média espagnol explique le leader de Ligue 1 ne ressent pas à l’heure actuelle l’urgence de proposer une offre de prolongation, s’appuyant sur l’impossibilité de rivaliser avec les conditions financières exceptionnelles dont bénéficie Kylian Mbappé. La balle se trouve désormais dans le camp du joueur, mais le club a des arguments à présenter.

Le Paris SG veut bâtir autour de Kylian Mbappé

Pour convaincre Kylian Mbappé d’accepter de lever son option d’une saison en plus, Nasser Al-Khelaïfi veut vendre au partenaire de Kang-In Lee la promesse d’un projet sportif bâti autour de sa personne, en assurant que les soucis qu’il avait avec Neymar n’existent plus depuis le transfert de la star brésilienne de 31 ans en Arabie saoudite, à Al-Hilal. De son côté, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, patiente jusqu’au 1er janvier prochain pour voir si Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Si le compatriote de Karim Benzema n’a pas paraphé un nouvel engagement avec les Rouge et Bleu jusqu’à cette date, la formation espagnole lancera les négociations. Reste donc à savoir ce que va décider Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière.