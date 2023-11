L’objectif de l’ASSE en coupe de France a été clairement indiqué par Laurent Batlles, avant le premier match des Verts contre le Football Bourg-en-Bresse.

L'ASSE ne va pas bouder la coupe de France au profit de la Ligue 2

Avant l’entrée en lice de l’ASSE en coupe de France, Laurent Batlles a clarifié l’objectif de son équipe dans la compétition. Elle jouera la coupe à fond comme la Ligue 2. Il n’est donc pas question pour les Verts de bouder le trophée national au profit du championnat. Selon les explications de l’entraineur de Saint-Etienne, la coupe de France peut servir à garder son équipe compétitive.

D’après ses propres termes, jouer plusieurs compétitions permet de garder tout le groupe stéphanois en éveil. « On va essayer de gagner ce match pour avancer dans cette compétition, comme en championnat », a-t-il assuré.

FBBP-ASSE : Laurent Batlles promet d'aligner l'équipe la plus compétitive possible

L’ASSE sera cependant privée de plusieurs joueurs lors de cette rencontre avec le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, samedi (13h45). Les internationaux : Aïmen Moueffek, Benjamin Bouchouari, Ibrahim Sissoko, Karim Cissé, Mathis Amougou et Ayman Aiki sont avec leur sélection respective. Ibrahima Wadji est à l’infirmerie et Dylan Batubinsika est en reprise. Et ce n’est pas tout ! Léo Pétrot et Mathieu Cafaro ne seront pas du déplacement dans l'Ain. Le premier est ménagé, tandis que le deuxième souffre d’une gastro.

Malgré toutes ces absences chez les Verts, Laurent Batlles promet de composer l’équipe la plus compétitive pour affronter le FBBP au stade Marcel-Verchère, avec l’objectif de franchir ce 7e tour. Il a déclaré face aux médias : « On va en tout cas jouer avec l’équipe qui me parait la meilleure possible ». Pour rappel, l’ASSE avait été sortie par Rodez AF; la saison dernière; au même stade de la compétition. Le coach des Stéphanois a donc recommandé beaucoup d’humilité à son équipe, face au club de National 2.