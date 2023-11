Quelques joueurs de l'ASSE pourraient être absents pendant la CAN. L’ASSE pourrait choisir des solutions en interne ou recruter des renforts à l’hiver pour combler leur absence.

Quatre joueurs de Saint-Etiene concernés par la CAN 2023 !

Quatre joueurs de l’ASSE devraient être concernés par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024. Ce sont : Ibrahim Sissoko (Mali), Dylan Batubinsika (RD Congo), Benjamin Bouchouari (Maroc) et Karim Cissé (Guinée). Internationaux, ils pourraient être retenus par leur sélection respective pour la phase finale de CAN prévue en Côte d’Ivoire. Rien n’est encore arrêté définitivement pour ces quatre joueurs de Saint-Etienne, car c’est en décembre que les sélectionneurs vont faire connaitre leur liste définitive pour la compétition. Mais déjà, Ibrahim Sissoko serait disposé à rejoindre l’équipe nationale du Mali, après son unique convocation en mars 2022.

Quant à Dylan Batubinsika, actuellement convalescent, il est d’ores et déjà forfait pour la trêve internationale de ce mois. Apparu seulement 5 fois en Ligue 2 avec l’ASSE cette saison, Karim Cissé (19 ans) rejoindra lui la sélection guinéenne. Le jeune attaquant des Verts est convoqué par le sélectionneur du Syli National, Kaba Diawara, pour affronter l’Ouganda (17 novembre), puis le Botswana (21 novembre), lors des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Si Ibrahim Sissoko, Dylan Batubinsika, Benjamin Bouchouari et Karim Cissé sont retenus en sélection entre janvier et février 2024, l’ASSE va être contraint de recomposer son équipe, car les trois premiers sont des titulaires.

Quel plan de secours de l'ASSE pour remplacer Ibrahim Sissoko ?

En attaque, Saint-Etienne ne semble pas avoir préparé un plan de secours pour remplacer Ibrahim Sissoko, si ce dernier venait à être absent. Ibrahima Wadji et Gaëtan Charbonnier sont deux solutions pour Laurent Batlles, en pointe de l’attaque. Barrés par la forte concurrence de l’international malien, le sénégalais et le français pourraient bien profiter de son éventuelle absence pour s’imposer dans la onze. Mais combler l’absence du meilleur buteur actuel des Verts (8 buts en 13 matchs) ne se ferait pas automatiquement. Et si Wadji ou Charbonnier ne sont pas décisifs comme Sissoko, cela pourrait compromettre sérieusement l’objectif des Stéphanois, à savoir la montée en Ligue 1.

En défense, le renforcement du côté droit stéphanois est la priorité du club ligérien, comme l’avait indiqué Loïc Perrin. Plus précisément, il veut renforcer le poste de poste de Dennis Appiah où il n'y a pas de doublure. En l’absence de Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé est déjà la solution dans l’axe. C’est bien lui qui a remplacé l’international congolais, indisponible, lors des deux derniers matchs de l’ASSE. Dans l’entrejeu, Benjamin Bouchouari est certes un crack, mais Laurent Batlles a plusieurs options pour la place du Marocain. Il y a Dylan Chambost, Victor Lobry ou encore Aïmen Moueffek, même s’ils n’ont pas le même profil que le milieu de terrain de 1,65 mètre.

ASSE : Loïc Perrin a prévu un mercato d'ajustement cet hiver

En dehors de ces solutions en interne, l’ASSE a prévu un mercato de réajustement. Le coordinateur sportif avait laissé entendre que le club se renforcerait en fonction des besoins du moment et des opportunités sur le marché. L’arrivée d’un joker à Saint-Etienne en janvier est déjà dans les tuyaux pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles, qui commence déjà à montrer des signes d’essoufflement. Cela a été constaté contre le Paris FC (0-1), samedi. Le coach de Saint-Etienne avait aligné la même équipe qui avait affronté Angers (2-0), cinq jours plus tôt, mais elle avait été totalement transparente. « On a manqué de jus, de jambes, de justesse technique », avait expliqué le technicien.