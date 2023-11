Comme pressenti, Julien Stéphan fait son retour à Rennes pour succéder à Bruno Genesio à la tête de l’encadrement technique du Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan nouvel entraîneur du SRFC

Bruno Genesio (57 ans) aurait décidé de rendre le tablier, après l’entretien qu’il a eu avec les décideurs du Stade Rennais et la direction sportive. En sursis en pleine trêve internationale, il quitte son poste, selon les informations de RMC Sport. Cela, à un an et demi de la fin de son contrat à Rennes. Pressenti pour faire son retour sur le banc de touche du club breton, Julien Stéphan est effectivement le choix de la haute direction du SRFC. François Pinault, propriétaire du club rennais, a bouclé le retour du technicien de 43 ans, à en croire la radio.

Le suspense est donc clos rapidement ! C’est Julien Stéphan qui va succéder à Bruno Genesio, alors que le nom de Rémy Garde circulait également à Rennes, d'après la source. Un contrat de courte durée lui a été proposé dans un premier temps. Il va diriger l’équipe Rouge et Noir pour six mois, jusqu’à la fin de la saison.

Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan succède à son successeur d'alors !

Le fils de Guy Stephan revient ainsi au poste qu’il avait occupé entre le 3 décembre 2018 et le 1er mars 2021. Il fait son retour au Stade Rennais, 20 mois après son départ. Et comme par hasard, il prend la place de son successeur d’alors. Il faut noter que Bruno Genesio était menacé de limogeage à cause des mauvais résultats de son équipe. Le Stade Rennais est 13e de Ligue 1 après 12 journées de championnat. L'équipe a pris seulement 12 points. Le bilan de Bruno Genesio est de 4 défaites, 6 nuls et 2 victoires. Cependant, les Rouge et Noir restent sur une série négative de 4 défaites et un nul en Ligue 1, avant la trêve internationale.