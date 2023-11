Huitième de Ligue 1 à 5 points du top 5, avec un match en retard, le Stade Brestois profite de son bon début de saison pour prolonger trois cadres.

Mercato Stade Brestois : Le Douaron, Lees-Melou et Del Castillo prolongent

C'est l'une des équipes surprenantes du début de saison de Ligue 1. Le Stade Brestois 29 travaille dans la discrétion, mais les résultats sont là. Le club breton, dirigé par Éric Roy, se classe huitième après 12 journées. Il n'accuse que 5 points de retard sur la cinquième place, avec un match en moins par rapport à ses concurrents. De quoi rendre fier tous ses supporters, mais aussi la direction qui peut avancer sereinement sur ses projets.

D'ailleurs, certains d'entre eux se sont concrétisés grâce aux bons résultats. Vendredi, le SB29 a annoncé la prolongation de trois cadres via un communiqué publié sur X. Ainsi, Jérémy Le Douaron poursuit l'aventure jusqu'en 2027, tout comme Pierre Lees-Melou et Romain Del Castillo. Trois joueurs qui ont déjà marqué le club de leur empreinte.

Le SB29 veut conserver son identité de jeu à l'avenir

Avec cette décision, le Stade Brestois 29 veut conserver une certaine identité de jeu à l'avenir. La saison 2022-2023 a vraisemblablement marqué la direction du club, puisque Le Douaron, Del Castillo et Lees-Melou ont été régulièrement associés. Le premier est présent depuis 2020, le second depuis 2021, le troisième depuis 2022.

Peu à peu, la direction semble trouver son équipe type et ces joueurs en font visiblement partie. Pour autant, le début de la nouvelle saison n'a pas forcément été bon pour les trois principaux intéressés. Jérémy Le Douaron ne compte qu'un but en 11 matchs de Ligue 1, alors qu'il en a inscrit 10 la saison passée (en 32 rencontres). Pierre Lees-Melou débute aussi doucement, avec une petite réalisation en 11 matchs. Son bilan était de 5 buts et 5 passes décisives l'an passé (en 32 matchs). Enfin, Romain Del Castillo est celui qui a le mieux réussi : avec 3 buts et 3 passes décisives en 11 parties, l'ailier de 27 ans réalise le meilleur départ de sa carrière.