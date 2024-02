L’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy a réagi après la victoire de son équipe face à l’Olympique de Marseille lors de la 22e journée de Ligue 1.

Eric Roy est fier de ses joueurs

L’Olympique de Marseille s’enfonce davantage dans une crise après une nouvelle défaite 1-0 sur la pelouse de Brest ce dimanche. Les Brestois occupent la 2e place avec 40 points derrière le Paris Saint-Germain, tandis que l’OM dégringole à la 9e position.

Cette défaite de l’OM fait le bonheur de l’entraîneur de Brest, Eric Roy. « C’était le match du maintien ce soir. On est maintenu. On a rempli le premier objectif du club. Les joueurs, comme ils étaient un peu plus portés par leur bonne fin de saison, s’étaient fixés d’obtenir un maintien confortable, ils s’étaient fixés un nombre de points supérieurs », s’est réjoui Eric Roy.

Roy a indiqué que le premier objectif de la saison, celui du maintien, est atteint. Il se focalise désormais sur d’autres objectifs. « On va voir si on est capable d’atteindre le deuxième objectif et après, on mettra des objectifs différents et un peu plus d’ambition, si on l’atteint. Atteignons l’objectif des joueurs et puis quand on l’aura atteint, on se fixera d’autres objectifs », a-t-il ajouté.

Eric Roy satisfai

Eric Roy se rejoint de la performance de ses joueurs face aux Marseillais. Son équipe surfe sur les vagues du succès. « Je suis touché d’avoir trouvé un club où je prends beaucoup de plaisir. Je suis complètement épanoui dans la manière de travailler, dans ce que les joueurs me renvoient chaque semaine. Je suis fier de ce qu’on a essayé de mettre en place pour perturber cette équipe marseillaise, de s’être créé les meilleures situations du match. Il y a eu beaucoup de situations. En égalité numérique, on aurait mérité d’ouvrir le score. La cerise, c’est ce but qui vient un peu d’ailleurs, avec Pierre qui est un joueur venu d’ailleurs », a-t-il dit.

Le Stade Brestois affrontera le RC Strasbourg le samedi 24 février prochain dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.