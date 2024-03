Le défenseur français, Julien Le Cardinal est encore un joueur du RC Lens. Il est prêté au Stade Brestois en septembre 2023 pour un an sans option d’achat.

Julien Le Cardinal absent face à Lens

Le défenseur du Stade Brestois, Julien Le Cardinal ne disputera pas le match entre son équipe et le RC Lens le samedi prochain, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Il appartient encore à son ancien club, le RC Lens. Il est prêté au SB 29 sans option d’achat. Il a rejoint les Brestois en septembre 2023.

Selon le deal conclu entre les deux clubs, Le Cardinal ne jouera pas contre son club. Eric Roy va alors se passer de lui pour cette rencontre. Depuis son arrivée à Brest, il a déjà disputé 11 matchs sous ses nouvelles couleurs, dont 6 en tant que titulaire.

Brest ne s’arrête plus !

Sans Julien Le Cardinal, Brest peut battre les Lensois à Bollaert samedi prochain. L’équipe entraînée par Eric Roy est en très grande forme cette saison. Le SB 29 est deuxième au classement en Ligue 1 derrière le champion de France en titre le Paris Saint-Germain.

L’objectif du club est de remporter le championnat à la fin de la saison et de valider le ticket pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le club breton marche sur l’eau et affole la Ligue 1. Cette saison, Brest a enregistré 13 victoires, 7 nuls et 4 défaites en 24 journées de Ligue 1.