Nommé cet été en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique se trouve déjà menacé sur le banc du PSG par José Mourinho, en fin de contrat à la Roma.

Mercato PSG : José Mourinho ne compte pas rempiler à la Roma

Débarqué en juillet 2021, José Mourinho honore sa dernière année de contrat avec l’AS Rome. Annoncé dans les plans du Real Madrid pour prendre la relève de Carlo Ancelotti, qui va rejoindre la sélection du Brésil au terme de la saison, l’ancien manager de Chelsea et de Manchester United intéresserait également l’Arabie saoudite, où Al-Hilal serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 50 millions d’euros. Autant de sollicitations qui poussent José Mourinho à ne pas poursuivre l’aventure avec le club romain à l’issue de la saison en cours. Pour autant, le Special One aurait deux destinations prestigieuses en tête pour la suite de sa carrière.

José Mourinho rêve du Paris SG

Si les dirigeants de l’AS Rome ne parviennent pas à le convaincre, José Mourinho quittera les Giallorossi en tant qu’agent libre à compter du 1er juillet 2024. Et selon les renseignements glanés par Sky Sport Italia, le technicien portugais suit avec une attention particulière les situations du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. En cas d’élimination précoce en Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait perdre son poste à Paris et Mourinho se verrait bien sur le banc des Rouge et Bleu pour permettre au PSG de remporter sa première Ligue des Champions. Pour remplacer Carlo Ancelotti, dont le contrat expire en juin prochain, le Real Madrid pense à ses anciens joueurs Xavi Alonzo et Zinédine Zidane. Mais Mourinho reste en embuscade si les deux dossiers n’aboutissent pas. Luis Enrique est donc prévenu.