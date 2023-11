En fin de contrat avec la Juventus Turin et annoncé dans les plans du PSG, Adrien Rabiot semble avoir déjà une petite idée sur son choix pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Luis Campos veut rapatrier Adrien Rabiot

Arrivé gratuitement à l’été 2019, Adrien Rabiot dispute sa dernière année de contrat sous le maillot de la Juventus Turin. Mais le club italien espère pouvoir le convaincre de parapher un nouveau bail afin de poursuivre l’aventure avec les Bianconeri. D’après les informations de Calciomercato, des pourparlers seraient déjà en cours entre la direction de la Vieille Dame et la mère et représentante du joueur de 28 ans, Véronique Rabiot, pour une nouvelle prolongation.

À Paris, Luis Campos aimerait profiter de la dernière sortie médiatique de la mère de l’international français pour convaincre le clan Rabiot de revenir au PSG. Le conseiller football du club de la capitale serait disposé à lui verser le même salaire que percevait Marco Verratti pour le persuader de revenir dans son club formateur. En attendre de savoir comment va se terminer ce feuilleton, le principal concerné a lâché quelques indices sur son avenir.

Rabiot particulièrement touché par le brassard de capitaine de la Juve

En l’absence de Danilo et Alex Sandro, tous deux blessés, Massimiliano Allegri a donné le brassard de capitaine de la Juventus Turin à Adrien Rabiot. Un statut qui va peser dans la réflexion du milieu de terrain pour la suite de sa carrière. « Porter ce brassard, c’est une fierté », lance l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo au micro de RTL. Au moment où les dirigeants de la formation italienne s’activent en coulisses pour le convaincre de rester sur le Piémont, Rabiot assure que le fait de se voir attribuer le brassard de la Vieille Dame va le faire « réfléchir sur » son avenir. « Quand on a une histoire comme ça avec un tel club, ça fait réfléchir », explique l’enfant de Saint-Maurice. Attaché à la Juventus Turin, Rabiot avait déjà prolongé une première fois en juin passé et pourrait donc récidiver dans les mois à venir.