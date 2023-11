Warren Zaïre-Emery blessé, le PSG veut recruter un milieu de terrain cet hiver. Luis Campos serait ainsi prêt à défier le Barça pour un prodige espagnol.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery pour remplacer Martin Zubimendi ?

Pour son baptême de feu avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été victime d’une vilaine entorse à la cheville droite contre Gibraltar (14-0), samedi passé, à l’Allianz Riviera de Nice. Cette situation bouleverse totalement les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato hivernal. Si la priorité était le recrutement d’un arrière gauche pour compenser la longue indisponibilité de Nuno Mendes, le club de la capitale veut désormais signer un nouveau milieu de terrain en janvier.

Si les noms de Youssouf Fofana (AS Monaco) et Képhren Thuram (OGC Nice) sont évoqués, Luis Enrique en pincerait pour un joyau de la Real Sociedad. En effet, selon les informations du média Diario Sport, Martin Zubimendi plaît particulièrement au staff technique des Rouge et Bleu. Le club de la capitale pourrait même formuler une offre pour tenter de s’offrir les services du joueur de 24 ans dès cet hiver. Mais il faudra passer par la rude concurrence du FC Barcelone.

Xavi Hernandez fan de Martin Zubimendi

En effet, le portail ibérique indique que Xavi Hernandez a érigé le recrutement de Martin Zubimendi en priorité absolue pour le FC Barcelone. Surtout avec la grosse blessure de Gavi, qui pourrait ne plus rejouer jusqu’à la saison prochaine. L’entraîneur barcelonais aimerait même le récupérer dès le mercato hivernal, même si la Real Sociedad sera difficile à convaincre à cette période. Il faudra donc passer par la clause libératoire de Martin Zubimendi, soit 60 millions d’euros. Une somme colossale pour les Blaugranas, mais que le Paris Saint-Germain pourrait facilement investir pour avoir l’international espagnol dans ses rangs. Outre le PSG et le Barça, Arsenal, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient aussi positionnés sur ce coup.