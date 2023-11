Blessé en sélection ce weekend, Warren Zaïre-Emery pourrait manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG. Luis Enrique sait déjà comment jouer sans lui.

PSG : Warren Zaïre-Emery forfait jusqu’en 2024 ?

Il faudra attendre l'IRM de Warren Zaïre-Emery pour en savoir plus, mais une absence en semaines est déjà évoquée pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, victime d’une entorse à la cheville contractée lors du festival offensif de l’équipe de France face à Gibraltar (14-0), samedi soir, à l’Allianz Riviera de Nice. D’après plusieurs médias, le néo-international français de 17 ans ne devrait pas retrouver les terrains de football avant 2024. Mais ces dernières heures, le quotidien Le Parisien a redonné un peu d’espoir aux fans du Titi en évoquant un possible retour avant la fin de l’année civile. Pour autant, l’équipe parisienne s’apprête à vivre sans son meilleur milieu de terrain pendant un moment. Conscient de cette situation, Luis Enrique réfléchirait déjà à son remplacement dans le jeu des Rouge et Bleu.

Marquinhos repositionné à la place de Warren Zaïre-Emery ?

Victime d’une entorse avec un ligament touché à la cheville, Warren Zaïre Emery manquera les rencontres contre l’AS Monaco et surtout les chocs de Ligue des Champions contre Newcastle United et le Borussia Dortmund. L’option première qui s’offre à Luis Enrique pour recomposer son milieu de terrain se nomme Fabian Ruiz. Mais selon les informations de L’Equipe, le technicien espagnol aurait confié à ses proches qu’il aimerait plus repositionner son capitaine Marquinhos d’un cran pour le faire évoluer en milieu défensif. Une stratégie déjà adoptée au PSG par Thomas Tuchel et qui avait plutôt bien marché. Lucas Hernandez rejoindrait Milan Skriniar en attendant le rétablissement total de Presnel Kimpembe.