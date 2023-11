Désireux de recruter un nouveau milieu de terrain lors du recrutement de 2024, le PSG serait déterminé à rapatrier Adrien Rabiot, en fin de contrat à la Juve.

Mercato PSG : Adrien Rabiot dans les plans du Paris SG

Après un départ fracassant à l’été 2019, Adrien Rabiot n’a pas disparu des radars du Paris Saint-Germain. Quatre ans après leur divorce tumultueux, le club de la capitale aimerait rapatrier son ancien milieu de terrain afin de renforcer l’équipe de Luis Enrique. Surtout que Fabian Ruiz et Carlos Soler devraient quitter les rangs des Rouge et Bleu lors des prochains mercatos. En fin de contrat le 30 juin à venir, Rabiot n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec la Juventus Turin et les dirigeants parisiens voudraient profiter de cette ouverture pour lui proposer de revenir aider son club formateur à remporter sa première Ligue des Champions. Généralement bien informé sur le leader de Ligue 1, le compte Twitter PSG Insides assure que « le PSG va bien tenter de faire une offre à Adrien Rabiot. » En attendant de savoir si l’enfant de Saint-Maurice sera d’accord pour revenir dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi et les siens aimeraient déjà pouvoir renforcer le groupe de Luis Enrique dès cet hiver.

Le PSG va tenter Képhren Thuram, Manu Koné

Avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain ne va pas attendre la fin de saison pour recruter un milieu de terrain, selon le média spécialisé. Avec Youssouf Fofana et Adrien Rabiot, le PSG pourrait faire coup double pour deux joueurs libres en Juin 2024. Toutefois, avec le cas de Zaïre-Emery, le club parisiens est conscient qu'il manque un à deux joueurs dans l’entrejeu pour permettre à Luis Enrique de finir aisément cette saison.

Lors du prochain mercato hivernal, Luis Campos va donc revenir à la charge pour Képhren Thuram (OGC Nice) et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach). En cas d'échec de ces deux pistes, l’international nigérian Wilfred Ndidi (26 ans) de Leicester City pourrait recevoir une proposition de Paris en janvier. Reste maintenant à savoir quel nouveau milieu de terrain va débarquer au Campus PSG cet hiver.