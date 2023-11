Nouvel entraineur du Stade Rennais, Julien Stéphan a rendu hommage à Bruno Genesio. Il a surtout justifié son retour à Rennes et évoqué son objectif.

Stade Rennais : Julien Stéphan rend hommage à Bruno Genesio

Julien Stéphan est de retour au Stade Rennais, près de trois ans après son départ du club. Libre depuis son limogeage du RC Strasbourg en janvier 2023, il succède à Bruno Genesio (57 ans) qui avait pris sa place en mars 2021. Présenté en conférence de presse, ce lundi, le nouveau coach du SRFC a rendu hommage à son prédécesseur. Il a déclaré qu’il a « la chance de succéder à un grand entraineur, qui a fait de grandes choses ». Il avoue avoir pris du plaisir ces derniers temps, a regardé les matchs des Rennais et estime qu’ils avaient « une grande qualité de jeu ». Revenu en Bretagne, Julien Stéphan n'a pas caché sa « grande joie », lors de sa présentation.

Julien Stéphan promet de redresser la situation du SRFC

Engagé pour redresser la situation du Stade Rennais dans le championnat, il assure qu’il arrive requinqué après de 10 mois d'inactivité. « Je suis frais, dispo et motivé », a-t-il rassuré. Le défi qui attend le successeur de Bruno Genesio est grand. Il doit qualifier son équipe pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Le Rouge et Noir sont provisoirement leaders de leur Groupe (F), après 4 journées. En Ligue 1, sa mission est plus compliquée. Il doit redresser la situation du SRFC, actuel 13e au classement, à un point du barragiste, le FC Lorient. Le club d’Ille-et-Vilaine est sur une série négative de 4 défaites et un nul en Ligue 1.

Julien Stéphan a déjà pris le pouls de la situation à Rennes et promet de « redynamiser la situation et d’améliorer le rendement comptable ». Il explique avoir « accepté la mission en bonne connaissance de cause ». Le technicien de 43 ans a assuré ensuite qu'il « a eu du temps pour analyser ces derniers mois », tout en précisant que la direction du Stade Rennais ne lui a pas fixé d'objectif de places et de points. Notons que Julien Stéphan a été engagé pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison en juin 2024.