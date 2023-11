Alors que l’OL a nommé Laurent Prud’homme au poste de Directeur général, le départ de Bruno Cheyrou de Lyon serait dans les tuyaux.

Mercato OL : Bruno Cheyrou se rapproche de la porte de sortie de Lyon ?

En pleine réorganisation de l’organigramme de l’OL, John Textor a porté son choix sur Laurent Prud’homme pour le poste de Chief Executive Officer (CEO). Sa nomination a été officialisée dans un communiqué officiel, vendredi dernier. Il va prendre fonction dans les prochains jours, dans la foulée de la passation des charges avec Santiago Cucci, président exécutif intérimaire.

Toujours dans le cadre des nouvelles nominations à Lyon, John Textor a annoncé celle d’un directeur sportif dans les prochains jours. Ce n’est plus un secret, le patron du club rhodanien est en négociations avec Juninho pour son retour à l’OL. Un éventuel retour qui pourrait pousser Bruno Cheyrou vers la porte de sortie, car les deux hommes avaient eu une collaboration difficile sous l’ère Jean-Michel Aulas.

OL : Des négociations seraient en cours pour le départ de Bruno Cheyrou

Selon les indiscrétions de RMC Sport, le départ de l’ex-responsable de la cellule de recrutement à Lyon se profile. Il pourrait quitter prochainement le groupe Eagle Football. D’après la source, « plusieurs signes montrent » que le dirigeant de 45 ans « n’est plus en odeur de sainteté à l'OL ». John Textor l’avait déjà démis de son poste de directeur du recrutement. Et comme le fait remarquer le média, son nom n’apparait dans aucun communiqué officiel relatif à la nouvelle organisation de Lyonnaise.

Évoquant la possible séparation entre le Groupe OL et Bruno Cheyrou, la radio annonce que les négociations auraient débuté avec ce dernier. Notons que l’ancien joueur de Liverpool était chargé, depuis un moment, de s'occuper du bien-être des joueurs des équipes de Botafogo (Brésil), de Molenbeek (Belgique) et évidemment de Lyon, des clubs appartenant à l’écurie Eagle Football.