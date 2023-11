L’OM ambitionne de recruter un attaquant mexicain cet hiver. Mais la franchise américaine Los Angeles Galaxy risque de saboter ses plans.

En grande difficulté en championnat, l'Olympique de Marseille compte profiter de la prochaine fenêtre du mercato hivernal pour renforcer son attaque. Il faut dire que depuis l’entame de la saison en cours, l'animation offensive des Phocéens est défaillante. Les recrues estivales comme Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou Joaquin Correa n’ont pas vraiment répondu aux attentes, poussant la direction de l’OM à explorer de nouvelles pistes offensives.

Mercato OM : LA Galaxy fonce aussi sur Hirving Lozano

C’est dans cette perspective que le nom de Hirving Lozano circule déjà dans les coursives du stade Vélodrome. De retour au PSV Eindhoven après quatre saisons passées à Naples, l’attaquant mexicain se démarque avec 5 buts inscrits et 2 passes décisives en 8 rencontres d’Eredivisie. Des performances qui ont attiré l’attention des Phocéens. De plus, Gennaro Gattuso, qui a eu Hirving Lozano sous ses ordres lors de son passage au Napoli, connait bien ses qualités et pourrait faciliter les négociations en vue de son arrivée à Marseille.

Toutefois, l’OM n’est pas le seul club sur cette piste offensive. Le journaliste italien Fabrizio Romano assure en effet que le club de Los Angeles Galaxy manifeste un intérêt permanent pour le natif de Mexico City. L’intérêt de la franchise américaine pour Hirving Lozano n’est pas nouveau. L’été dernier, LA Galaxy avait tenté de le recruter, sans succès. L’ailier droit de 28 ans avait finalement décidé de retourner au PSV Eindhoven.

Malgré la tentative infructueuse de l'été dernier, les dirigeants de LA Galaxy ne semblent pas découragés et envisagent de revenir à la charge cet hiver pour s'attacher les services de Hirving Lozano. Le club présidé par Pablo Longoriadevra ainsi faire face à une concurrence sérieuse dans la course à la signature de l'attaquant mexicain, ajoutant un élément de suspense au prochain mercato.