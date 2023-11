Deux jours après la grave blessure de Warren Zaïre-Emery pour sa première en équipe de France, le PSG a fait le point sur la santé de son milieu de terrain.

PSG : Warren Zaïre-Emery absent jusqu'en 2024

Le couperet est tombé pour Warren Zaïre-Emery. Auteur de son premier but sous le maillot de l’équipe de France lors du festival offensif contre Gibraltar samedi passé à l’Allianz Riviera de Nice (14-0), le milieu de terrain de 17 ans s’est blessé sur l’action de ce but. Victime d’une entorse à la cheville droite, le joueur du Paris Saint-Germain a dû abandonner ses néo-coéquipiers au bout de dix-sept minutes de jeu. Et comme annoncé par différentes sources ces dernières heures, la blessure de Warren Zaïre-Emery est très sérieuse. À tel point que le club de la capitale française a confirmé ce lundi dans un bref communiqué que le natif de Montreuil, « victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite », restera en soins jusqu’à la trêve hivernale.

Luis Enrique va devoir faire sans Zaïre-Emery

Zaïre-Emery ne rejouera donc pas en 2023. Le protégé de Luis Enrique, qui a déjà quitté le rassemblement de l’équipe de France, sera donc à l’infirmerie dans les prochaines semaines. Le jeune partenaire de Kylian Mbappé manquera ainsi au moins sept matches du PSG, notamment AS Monaco, Newcastle, Havre AC, FC Nantes, Borussia Dortmund, Lille et le FC Metz. Devenu incontournable dans le jeu de l’équipe parisienne, le Titi ratera donc les deux prochaines rencontres de Ligue des champions face aux Magpies et à Dortmund, le 28 novembre et 13 décembre prochain. L’entraîneur parisien devra donc trouver la solution pour composer sans son meilleur élément au milieu de terrain.