Alors que Kylian Mbappé, libre en fin de contrat, continue d’entretenir le flou sur son avenir, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG se penchent déjà sur sa succession.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia pour oublier Kylian Mbappé ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore paraphé une prolongation avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, plusieurs médias assurent qu’il y a de fortes chances que l’attaquant de 24 ans atterrisse gratuitement au Real Madrid au terme de la saison en cours. Interrogé dimanche par TF1, le capitaine de l’équipe de France a refusé de s’appesantir sur sa situation personnelle, expliquant notamment qu’il « y aura le temps pour parler de ça. »

Même s’il désire garder son joyau français, Nasser Al-Khelaïfi, le président des Rouge et Bleu, regarde aussi sur le marché des transferts afin de mettre la main éventuellement sur un joueur capable de remplacer Mbappé. Et selon le site 90min, le PSG aurait coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia en cas de départ de son numéro 7 l'été prochain. L’international géorgien de 22 ans pourrait être tenté par une nouvelle aventure plus audacieuse, surtout avec un nouveau statut de star, après deux ans sous les couleurs du Napoli. Mais l’affaire s’annonce déjà très compliquée pour la formation francilienne.

Grosse concurrence pour la signature de Khvicha Kvaratskhelia

Arrivé à Naples à l’été 2022 en provenance du Dinamo Batumi contre un chèque de 13,30 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia dispose encore d’un long contrat jusqu’en juin 2027 avec le SSC Naples. Et Aurelio De Laurentiis, qui n’aime pas vendre ses meilleurs joueurs, n’a pas prévu de vendre sa pépite géorgienne. Mieux, le président du club italien cherche même à faire signer un nouveau contrat revalorisé à Kvaratskhelia. Au-delà de la volonté affichée du Napoli de garder son joueur, le Paris SG va devoir également composer avec une rude concurrence dans ce dossier puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Newcastle United surveillent la situation du partenaire de Victor Osimhen.