La vente de l’ASSE est relancée. Elle pourrait se faire avant la nouvelle année. Un candidat à la reprise se montre d’ailleurs déjà très ambitieux.

Vente ASSE : Un repreneur veut hisser Saint-Etienne parmi les tops clubs

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l’ASSE, sont décidés à vendre leur club. Le dossier de la vente s’est donc accéléré ces derniers jours comme l’a révélé L’Équipe. Deux projets sont en tête de liste pour reprendre Saint-Etienne en main selon Le Progrès. L'un des candidats au rachat des Verts affiche déjà son objectif principal. Il compte ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 rapidement et le hisser parmi les meilleurs clubs de l’élite, comme par le passé. Plus concrètement, il souhaite faire de l'ASSE un « top club de Ligue 1 à l'instar de l'OM ou de l’OGC Nice ».

Saint-Etienne doit d'abord retrouver la Ligue 1

Un projet très ambitieux au regard des budgets de ces deux clubs qui sont parmi les plus élevés du championnat français. Celui de l’Olympique de Marseille était estimé à 250 millions d'euros, la saison dernière, soit le 2e plus gros budget, derrière le PSG. Quant à celui du Gym, il était évalué à 100 millions d’euros. Pour rivaliser avec les tops clubs, l’ASSE doit d’abord retrouver l’élite. Ce qui est loin d’être acquis. L’équipe de Laurent Batlles est 5e de Ligue 2, après 14 journées de championnat. Or, pour revenir dans l’élite directement, elle doit finir à la 1re ou 2e place du championnat, à l’issue de la saison. Sinon, elle devra passer par les barrages au cas où elle termine la saison aux autres places du top 5.