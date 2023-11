À l’approche du match contre Newcastle, prévu ce mardi soir au Parc des princes, le PSG a reçu une lourde sanction en Ligue des champions.

PSG : L’UEFA inflige une grosse amende au Paris SG

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Paris Saint-Germain, à l’approche de la reprise du championnat. Durant cette trêve internationale, le club parisien a perdu deux joueurs clés. Warren Zaïre-Emery et Marquinhos se sont blessés avec leur sélection respective. Le milieu de terrain français souffre d’une entorse à la cheville droite, une blessure qui nécessitera plusieurs semaines de récupération.

Le prodige de 17 ans sera ainsi absent jusqu’à la fin de l’année 2023. De son côté, le défenseur central souffre de douleur aux ischio-jambiers et devrait manquer la prochaine rencontre du PSG face à l’AS Monaco en championnat et est quasiment forfait pour la réception de Newcastle en Ligue des champions. En plus de ces coups durs, la commission de discipline de l'UEFA vient de décider d'infliger une amende substantielle au Paris Saint-Germain.

Les incidents survenus lors de la victoire face à l'AC Milan (3-0) le 25 octobre dernier ont valu une amende totale de 98 000 euros au club parisien. Les détails de cette sanction comprennent 75 000 euros pour le craquage de fumigènes en tribunes, 18 000 euros pour le blocage des passages publics et 5 000 euros pour des intrusions sur la pelouse.

Une fermeture partielle du Parc des princes en sursis

En outre, le PSG devra aussi faire face à une fermeture partielle du Parc des princes pour sa prochaine rencontre européenne à domicile, une sanction assortie d'un sursis et d'une période probatoire de deux ans. Ainsi, toute récidive pendant cette période entraînera automatiquement l'application de cette sanction.

Déjà fragilisé par les absences de plusieurs joueurs importants, le club entraîné par Luis Enrique est désormais confronté à des problèmes sportifs et disciplinaires dans les semaines à venir. De son côté, l’AC Milan a été é condamné à 23 000 euros d'amende pour "perturbations" parmi ses supporters et usage d’engins pyrotechniques dans les tribunes.