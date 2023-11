En quête de renforts au milieu de terrain, le Barça serait intéressé par Fabian Ruiz et Carlos pour cet hiver. Mais il faudra convaincre leur coach Luis Enrique du PSG.

Mercato PSG : Xavi Hernandez veut Fabian Ruiz et Carlos Soler

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont susceptibles d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato hivernal. Annoncés dans les plans de l’Atlético Madrid, les deux joueurs seraient également sur les tablettes du FC Barcelone. D’après les informations divulguées récemment par le journal catalan Sport, les deux internationaux espagnols figurent sur une liste de joueurs susceptibles de venir renforcer l’entrejeu des Blaugranas dans la seconde partie de saison.

À la recherche de solutions pour combler la grave blessure de Gavi, forfait pour le reste de la saison, Xavi Hernandez aurait donné son feu vert aux dirigeants barcelonais pour le recrutement de Ruiz et Soler, deux joueurs qui connaissent très bien la Liga. Mais le Barça n’est pas seul sur ce coup puisque la Juventus Turin serait aussi intéressée par le profil de Fabian Ruiz pour remplacer Paul Pogba suspendu par la FIFA pour dopage.

Cependant, la source ibérique assure que déloger les deux joueurs de Paris cet hiver ne sera pas une mince affaire. « Le Barça, cependant, doit oublier ces options. Le PSG ne prévoit aucun départ pour ces deux joueurs. Le Barça pourrait mettre sur la table un prêt avec option d’achat, mais il n’y aura pas de négociation possible », explique le quotidien barcelonais.

Luis Enrique bloque Fabian Ruiz et Carlos Soler

Malgré un temps de jeu famélique, Fabian Ruiz et Carlos Soler ne devraient tout de même pas quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant le mois de janvier. Selon Sport, Luis Enrique apprécie ses deux compatriotes et comptent leur donner un rôle plus important dans les semaines à venir avec la situation de Warren Zaïre-Emery, blessé et indisponible jusqu’en 2024. Le successeur de Christophe Galtier n’aurait donc aucune intention de les laisser partir lors du prochain marché des transferts de l’hiver.

Liés au PSG jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont donc bien partis pour terminer au moins la saison 2023-2024 sous les couleurs du club de la capitale française. Sauf si Luis Campos parvient à faire venir cet hiver Martin Zubimendi (Real Sociedad), Képhren Thuram (OGC Nice) et Casemiro (Manchester United).