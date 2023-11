À la veille de la réception de l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu une bonne nouvelle pour son groupe. Deux renforts de taille se signalent pour ce match.

PSG : Marco Asensio et Danilo de retour dans le groupe de Luis Enrique

Deux mois après sa blessure en sélection, l’international espagnol Marco Asensio va rejouer avec le Paris Saint-Germain. Selon les informations relayées ce jeudi par le quotidien Le Parisien, le milieu offensif de 27 ans ne ressent plus aucune douleur et devrait pouvoir jouer en match officiel avec les Rouge et Bleu. En pleine possession de ses capacités physiques, l’ancien joueur du Real Madrid postule tout logiquement pour une place dans le groupe de Luis Enrique qui va accueillir l’AS Monaco ce vendredi soir, au Parc des Princes, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1.

Marco Asensio n’est pas le seul renfort espéré contre les hommes d’Adi Hütter puisque Danilo Pereira pourrait lui aussi retrouver la compétition avec le PSG demain soir. Touché à l’ischio-jambier droit avant la victoire contre Montpellier (3-0), début novembre, le polyvalent international portugais de 32 ans a fait son retour à l’entraînement collectif dès le début de la trêve. Son retour devrait pallier l’absence de Marquinhos, touché aux ischios jambiers avec le Brésil. Selon le club et l’entourage du joueur, Danilo Pereira est physiquement à 100% de ses capacités. En face, l'AS Monaco devrait être privée des services de Myron Boadu et Eliesse Ben Seghir.

La compo probable du PSG face à Monaco

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele

Milieux de terrain : Ruiz, Vitinha, Ugarte

Attaquants : Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

L’équipe possible de Monaco

Gardien : Kahn

Défenseurs : Singo, Magassa, Matsima

Milieux : Vanderson, Camara, Zakaria, Jakobs

Attaquants : Akliouche, Golovin, Ben Yedder.