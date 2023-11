Six joueurs de l’ASSE, tous blessés, ne prendront pas part au match de l’ASSE ce samedi (15h) face à Pau FC. Laurent Batlles tente d’expliquer ces blessures.

ASSE : Six joueurs de Saint-Etienne à l'infirmerie

L’ASSE compte plusieurs blessés dans ses rangs pour le match de la 15e journée de Ligue 2. Laurent Batlles a fait un point détaillé sur les blessures de chacun de ses joueurs. Gautier Larsonneur se remet progressivement de sa blessure grave à l’épaule gauche. Il a entamé sa rééducation à Clairefontaine. Remis d’une blessure musculaire, Ibrahim Wadji est en reprise. Dylan Batubinsika aussi. Ils ont repris la course, mais le dernier est encore interdit de toucher au ballon.

Repositionné en défense face à Bourg-en-Bresse en coupe de France, samedi, Thomas Monconduit souffre des ischios. Mahmoud Bentayg, lui, est touché à la cuisse, tandis que Stéphane Diarra a des douleurs à l’adducteur. Maxence Rivera ne jouera pas aussi contre Pau FC, mais il est lui suspendu.

ASSE : Laurent Batlles pointe l'accumulation des matchs pour certains joueurs

Présent en conférence de presse d’avant-match, jeudi, Laurent Batlles a déploré les nombreux blessés dans son effectif. Il a essayé de donner les raisons de ces blessures. Concernant le cas particulier de Thomas Monconduit, qui n'est pas épargné par les pépins physiques depuis son arrivée dans à Saint-Etienne, l’entraineur de l’ASSE ne trouve pas d’explication. Plus généralement, Laurent Batlles pointe l’accumulation des rencontres, avec les matchs internationaux. « On arrive à des périodes charnières, on a commencé la saison au mois de juin, il y a de la compétition, de la tension. Et aujourd’hui malheureusement, ça nous tombe dessus », a-t-il expliqué.

Laurent Batlles a ménagé certains joueurs lors du 7e tour de la coupe de France, mais il ne peut pas le faire en Ligue 2 où il a pour objectif de ramener les Verts en Ligue 1. « On ne peut pas vraiment ménager certains », a-t-il souligné. Cependant, le technicien et son staff font « très attention à la charge de travail » pour éviter d’exposer les joueurs stéphanois aux blessures.