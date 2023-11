Blessé en aout dernier, Ibrahima Wadji s’est remis au footing cette semaine. Néanmoins, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour l’attaquant, selon Le Progrès.

L'ASSE en attente des résultats des IRM

Ibrahima Wadji est revenu à l’entrainement cette semaine. Il a entamé sa reprise par des courses en dehors du collectif de l’ASSE. Dans le point santé sur le groupe stéphanois, Laurent Batlles l’a déclaré forfait pour le match contre Pau FC, samedi après-midi (15h). L’attaquant et six autres joueurs de Saint-Etienne sont indisponibles pour cette rencontre de la 15e journée de Ligue 2.

L’entraîneur de l’ASSE avait indiqué que des examens étaient prévus, jeudi, pour déterminer le niveau des blessures et la durée d’indisponibilité des joueurs concernés. « Il y avait les IRM, donc on ne peut pas en dire plus. On en saura un peu plus vendredi, voire la semaine prochaine », avait laissé entendre Laurent Batlles.

ASSE : Ibrahima Wadji ne rejouera pas avant la mi-décembre

Le quotidien régional, qui donne des nouvelles d’Ibrahima Wadji (28 ans), croit savoir qu’il ne reviendra pas avant le mois de décembre. Le média estime son retour « au mieux » à la mi-décembre. En plus du match contre Pau FC, il manquera le déplacement de l’ASSE à Amiens (2 décembre), la réception de l’EA Guingamp (5 décembre) et la venue de Nîmes à Geoffroy-Guichard (9 décembre), lors du 8e tour de la coupe de France. Si l’on se fie à l’estimation de la source, l’avant-centre sénégalais devrait être opérationnel pour le choc avec Bordeaux en Ligue 2, le 16 décembre.

Rappelons que Ibrahima Wadji avait été touché à la cheville à Rodez le 12 août, mais il était revenu après quelques semaines d’absences, contre Laval, le 23 octobre. Manque de pot pour le N°25 de l’ASSE, il a rechuté à l’entraînement quelques jours plus tard.