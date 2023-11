Pour le recrutement de 2024, le PSG prépare du très lourd en attaque avec une possible prolongation de Kylian Mbappé. Une signature qui pourrait également déboucher sur une autre importante opération.

Mercato PSG : L’avenir de Xavi Simons lié à Kylian Mbappé ?

Rapatrié l’été passé contre un chèque de 6 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Éblouissant sous les couleurs du club allemand, le milieu offensif de 20 ans fait déjà rêver les supporters du Paris Saint-Germain qui espèrent le voir intégrer le collectif de Luis Enrique la saison prochaine. Surtout que son prêt en Bundesliga ne contient aucune option d’achat. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, l’international néerlandais viendrait pour renforcer le secteur offensif des Rouge et Bleu. Toutefois, Xavi Simons pourrait connaître un tout autre avenir avec le club de la capitale française. Un avenir étroitement lié à celui de Kylian Mbappé.

Xavi Simons vendu en cas de prolongation de Kylian Mbappé ?

En effet, selon les informations relayées par le média Relevo, Xavi Simons est vu dans l’esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain comme l’héritier de Kylian Mbappé. Toutefois, si le capitaine de l’équipe de France décide de parapher une nouvelle prolongation avec les Rouge et Bleu, l’avenir du jeune compatriote du roc de Liverpool Virgil van Dijk pourrait continuer à s’écrire loin du Paris SG.

Alors que Xavi Simons est aujourd’hui évalué à 70 millions d’euros sur le marché des transferts, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient se résoudre à le vendre à ce prix si Mbappé reste finalement à Paris. Une affaire qui devrait vite trouver preneur puisque plusieurs grands clubs européens comme le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal seraient d’ores et déjà positionnés pour récupérer Simons. Reste donc maintenant à savoir ce que va décider Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière, à quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG.