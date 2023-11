Alors qu'Alexandre Lacazette est pressenti pour débuter sur le banc contre le Lille OSC, Fabio Grosso pourrait faire appel à un autre attaquant moins en vue.

OL : Alexandre Lacazette ne devrait pas débuter contre Lille

On le sait, Fabio Grosso est le roi du turn-over. Chaque semaine, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais change son onze de départ, à la recherche de la meilleure cohésion d'équipe possible. Pour le moment, le technicien italien ne semble toujours pas satisfait, et cette fois c'est Alexandre Lacazette qui devrait en faire les frais.

Alors que l'OL accueillera Lille dimanche, lors de la 13ème journée de Ligue 1, Fabio Grosso ne va pas le faire débuter selon L'Équipe. Il s'agirait, si cela se confirme, de son deuxième match consécutif sur le banc après Rennes (victoire 0-1, 12 novembre dernier). Il faut tout de même rappeler que le buteur de 32 ans était entré en jeu dès l'entame de la seconde période, remplaçant Skelly Alvero.

Tino Kadewere, le plus prompt pour remplacer Lacazette

Même après avoir goûté à un premier succès cette saison contre le SRFC, Fabio Grosso devrait modifier son onze. Et si Alexandre Lacazette en sortirait d'après L'Équipe, Foot Mercato estime que Tino Kadewere a de grandes chances d'en profiter. L'international zimbabwéen serait, selon le quotidien sportif, l'option idéale au cas où Grosso tenterait un trio offensif. Le média sportif se fie aux dernières oppositions aperçues à l'entraînement du club rhodanien.

Le joueur de 27 ans ferait office d'avant-centre, aux côtés d'Ernest Nuamah et Mama Baldé. Ces deux derniers étaient titulaires lors du dernier match de Ligue 1 : les revoir dans le onze de départ de l'OL ne serait donc pas vraiment une surprise. En revanche, si la présence de Kadewere se confirme, Fabio Grosso confirmerait un fait : chaque joueur peut perdre sa place d'un match à un autre. En tout cas, les Gones feront tout pour arracher un deuxième succès consécutif, qui leur permettrait de revenir à un point du barragiste lorientais. Tout cela, sous réserve d'une défaite du FCL et de Clermont (17ème, 9 pts), deux points devant.