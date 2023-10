Battu par le Stade de Reims dimanche à Auguste Delaune, l'OL a également perdu Mama Baldé, et les nouvelles données par Fabio Grosso sont inquiétantes.

OL : L'Olympique Lyonnais s'enfonce dans la crise

Malgré un soutien indéniable de ses suppporters, l'OL s'est de nouveau incliné pour la cinquième fois de la saison. À Reims, les Gones ont pourtant bien commencé, avec un pressing haut et un bon état d'esprit affiché sur la pelouse. Mais juste avant la pause, la défense est retombée dans ses travers en oubliant totalement Marshall Munetsi au premier poteau, qui ne s'est pas fait prier pour ajuster Anthony Lopes de la tête.

Sonnés, les Lyonnais n'ont pas réussi à redresser la barre en seconde période, et ont fini par craquer une deuxième fois avec un second but de la tête inscrit par Yunis Abdelhamid. L'OL continue de s'enliser dans une terrible spirale négative, et le dialogue avec les supporters semble rompu. Pire encore, Fabio Grosso a perdu un attaquant, et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Mama Baldé touché au genou et à la cheville

Arrivé cet été en provenance de l'ESTAC, Mama Baldé connaît un début de saison compliqué. L'attaquant lyonnais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, et pourrait être éloigné des terrains pendant un petit moment. Dimanche à Reims, il a dû quitter prématurément ses coéquipiers suite à plusieurs gênes ressenties.

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, son entraîneur Fabio Grosso a donné quelques nouvelles de son joueur. "Il a dû sortir car il avait mal à la cheville et au genou. J’espère qu’on ne va pas le perdre, car il est comme tous, un joueur important pour nous. On verra dans les prochains jours comment ça évolue." Les prochaines heures devraient déterminer la gravité de sa blessure, ainsi que la durée d'indisponibilité.