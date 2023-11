Battus à domicile par le Pau FC samedi, lors de la 15ème journée de Ligue 2, les Verts de Laurent Batlles ont des analyses différentes de la rencontre.

ASSE : Dennis Appiah s'en prend à l'arbitrage

La défaite est toujours difficile à digérer. Mais le revers contre le Pau FC à domicile (1-2), samedi, a du mal à passer pour Dennis Appiah. Le défenseur de l'AS Saint-Étienne s'en est pris à demi-mot à l'arbitrage, pointant du doigt « des faits de jeu qui décident des rencontres » au micro de BeIN Sports. Par fait de jeu, l'ancien Nantais entend le penalty accordé aux visiteurs à la 75ème minute. Transformé par Henri Saivet, il a plombé le moral des Verts qui ont encaissé un but de Sessi d'Almeida dans la foulée (1-2, 78').

Avec cette nouvelle défaite, la troisième consécutive en Ligue 2, l'ASSE se retrouve sixième. Le club ligérien est désormais à 3 points du podium, et notamment de la troisième place occupée par Grenoble après 15 journées. De quoi susciter le doute chez les supporters, mais aussi chez Laurent Batlles qui ne parvient plus à trouver la recette de la gagne.

Florian Tardieu et Anthony Briançon veulent remettre le bleu de chauffe

D'autres Stéphanois, titulaires contre le Pau FC, ont eu honte de la prestation proposée. C'est le cas de Florian Tardieu, qui dit à EVECT « ne pas avoir les mots » après la surprenante défaite. Les visiteurs n'étaient que neuvièmes au coup d'envoi, et n'avaient remporté qu'un match à l'extérieur cette saison en championnat : contre Bastia (1-4, 26 septembre dernier). Le milieu défensif tire la sonnette d'alarme, ne trouvant pas normal le fait que « des équipes bouffent l'ASSE ». Il déplore notamment une absence des Verts en seconde période, avec de la frustration due aux nombreuses fautes sifflées contre les Verts.

Pour Anthony Briançon, capitaine de l'ASSE, il ne faut pas se cacher derrière les faits de jeu. Le défenseur central préfère retenir le positif et « travailler pour retrouver ce goût de la victoire ». L'ancien Nîmois ajoute que le manque de chance, dont se plaint notamment Dennis Appiah, peut se régler avec cette méthode. « ll faut aller le chercher (le brin de chance), le provoquer et c'est dès demain à l'entrainement où on va devoir remettre le bleu de chauffe ».