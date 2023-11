Nuno Mendes blessé et indisponible jusqu’en février 2024, le PSG veut recruter un arrière gauche cet hiver. Rayan Aït-Nouri de Wolverhampton pourrait être l’heureux élu.

Mercato PSG : Rayan Aït-Nouri priorité hivernale de Luis Campos

Outre le recrutement d’un nouveau milieu de terrain pour compenser la blessure de Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain fait également de la signature d’un latéral gauche une priorité pour le prochain mercato hivernal. Luis Enrique souhaitant utiliser Lucas Hernandez, actuellement positionné dans le couloir gauche, dans l’axe de la défense du PSG. Titulaire indiscutable à Wolverhampton cette saison, Rayan Aït-Nouri serait ainsi la cible numéro 1 de Luis Campos, selon les informations divulguées ces dernières heures par le média Sports Zone.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international algérien pourrait changer d’air en janvier et le Paris SG aimerait le rapatrier en Ligue 1. Pour autant, le conseiller football des Rouge et Bleu devra batailler dur dans ce dossier puisque Manchester City, Newcastle, Liverpool et Chelsea seraient aussi intéressés par le profil de l’ancien arrière gauche d’Angers SCO. Sauf que ce n'est pas aussi simple.

Le clan Rayan Aït-Nouri pas chaud pour venir au Paris SG

Pourtant très proche de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, l’agent de Rayan Aït-Nouri, Jorge Mendes, ne serait pas particulièrement chaud pour envoyer son protégé au Paris Saint-Germain. Il réclamerait des garanties de temps de jeu à long terme, alors que Nuno Mendes devrait retrouver sa place de titulaire une fois de retour. Avant même d’évoquer un quelconque accord d’un point de vue financier, Jorge Mendes souhaiterait que Luis Campos lui donne des garanties sportives sur le long-terme pour son poulain. Reste donc à savoir si le PSG parviendra à convaincre le joueur de 22 ans, qui va disputer la CAN 2023 de janvier à février 2024 avec la sélection d'Algérie.