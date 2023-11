À un peu plus de 24h de son important choc de Champions League contre Newcastle, au Parc des Princes, le PSG a fait le point sur le groupe de Luis Enrique.

PSG-Newcastle : Luis Enrique privé de Marquinhos, Zaïre-Emery

Pour la réception de Newcastle United mardi soir (21h) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va devoir faire sans quelques joueurs majeurs. Quatre jours après son large succès en Ligue 1 contre l’AS Monaco (5-2), le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter Newcastle United pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Sèchement battus au match aller à St James’ Park (4-1), les Rouge et Bleu n’ont plus droit à l’erreur s’ils espèrent poursuivre cette aventure européenne.

Surtout après leur défaite sur le terrain de l’AC Milan lors de la précédente journée. Cependant, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale française va devoir se passer de plusieurs cadres contre les Magpies. Warren Zaire-Emery, blessé pour sa grande première en équipe de France lors de la dernière trêve internationale, Marquinhos, blessé avec le Brésil, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, out depuis plusieurs mois pour opération, et Keylor Navas étant forfaits pour ce match. Luis Enrique pourra par contre compter sur Marco Asensio, déjà présent dans le groupe pour la réception de l’AS Monaco ce weekend.

Le point médical du PSG avant Newcastle

Victime d’une petite lésion aux ischio-jambiers droits, Marquinhos poursuit son programme adapté.

Warren Zaïre-Emery travaille avec le staff médical suite à une entorse de la cheville droite.

Nuno Mendes continue son protocole de soins.

Presnel Kimpembe poursuit sa reprise progressive avec le groupe.

Keylor Navas poursuit son programme de réhabilitation suite à des douleurs aux lombaires.