L'ASSE ne va perdre que les joueurs internationaux concernés par la CAN en janvier-février 2024. Un cadre du club sera aussi absent à partir du mois de mars.

ASSE : En plus des blessés, l'ASSE va perdre des internationaux

L'ASSE traverse une crise de résultats après sa troisième défaite de suite en Ligue 2, samedi face à Pau FC (1-2). L'équipe de Laurent Batlles est diminuée à cause de l'absences des blessés, notamment le gardien de but titulaire Gautier Larsonneur, la recrue estivale Dylan Batubinsika (défenseur central)) et l'un des buteurs de la saison dernière, Ibrahima Wadji (avant-centre). Le retour du portier des Verts est prévu à la mi-janvier.

En plus de la gestion des blessures au sein de son groupe, l'AS Saint-Etienne se prépare à perdre quelques joueurs pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), du 13 janvier au 11 février 2024. Le buteur des Stéphanois, Ibrahim Sissoko (Mali), le meneur de jeu Benjamin Bouchouari (Maroc), Dylan Batubinsika (RD Congo) et le jeune attaquant guinéen Karim Cissé sont les probables concernés par la compétition.

Philippe Djo Petitjean absent à Saint-Etienne dès mars 2024

Mais ce n'est pas tout. Un membre du staff de Laurent Batlles sera aussi absent. Il s'agit de Philippe Djo Petitjean (26 ans), dont le nom n'est pas connu du grand public stéphanois. Il est l'un des préparateurs physique, en charge de la vitesse et de la musculation. Il a eu la permission de la direction sportive de l'ASSE pour s'absenter à partir du mois de mars 2024, selon les informations du quotidien Le Parisien. Ayant la double nationalité française et togolaise, il va participer aux Jeux Africains prévus au Ghana à cette date.

Philippe Djo Petitjean pourrait ensuite être aligné au départ des qualifications du 110 mètres haies pour les JO de Paris 2024, sous le drapeau du Togo. L'athlète rêve déjà de voir l'ASSE monter en Ligue 1 et de participer aux Jeux Olympiques en France. Ce serait selon lui "une belle année et une belle histoire", comme il l'a confié au média francilien.