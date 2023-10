Une semaine après la polémique de chants homophobes attribués aux joueurs et supporters du PSG lors du Classico contre l’OM, le CUP est sorti du silence.

PSG : Amélie Oudéa-Castéra réclame « une fermeté absolue contre l'inadmissible »

Alors que les chants homophobes entonnés pendant près d'un quart d'heure par les tribunes du Parc des Princes à l'encontre de l’Olympique de Marseille, lors du Classico largement remporté par le Paris Saint-Germain (4-0), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, avaient suscité beaucoup de réactions, la ministre des Sports et des JO était montée au créneau. Amélie Oudéa-Castéra a qualifié ces chants de « haineux et homophobes » et appelés à « une fermeté absolue contre l'inadmissible ». Elle a ensuite annoncé que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel allait être saisie.

Des joueurs parisiens comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi ont été également pointés du doigt et risquent une sanction, après avoir chanté « Marseillais nique ta mère » à la fin du match. Convoqués en même temps que le club de la capitale par la commission de la Ligue de football professionnel, les quatre protégés de Luis Enrique ont présenté leurs excuses ce dimanche. Le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters des Rouge et Bleu a fait connaître sa position sur cette affaire.

Le CUP « contre les discriminations et les récupérations »

Une semaine après la polémique autour des chants injurieux et homophobes contre l'Olympique de Marseille, les supporters du virage Auteuil du Parc des Princes ont pris la parole. Présents en nombre pour soutenir l'équipe féminine face à l'Olympique Lyonnais (0-1), les Ultras du PSG ont décidé d'afficher une banderole en guise de message et de réponse suite à l'énorme buzz médiatique concernant plusieurs chants, et surtout la réaction de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui estime que le match aurait dû être arrêté pour les insultes. « Paris contre les discriminations et les récupérations », a écrit le CUP sur la banderole déployée avant même le coup d’envoi du match entre les Parisiennes et les Fénottes.