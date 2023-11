Gianluigi Donnarumma multiplie les bourdes et le PSG n’en peut plus. Luis Campos songerait notamment à recruter un nouveau gardien de but l’été prochain.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma, déjà la fin à Paris ?

Malgré une bonne saison et de brillants arrêts dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne rassure pas sur son jeu au pied. Depuis plusieurs matches, notamment en Ligue des Champions, le portier de 24 ans multiplie les boulettes comme ce mardi soir contre Newcastle United au Parc des Princes. Fautif sur le but d’Alexander Isak, l’international italien a obligé son équipe a courir après le score jusque dans les arrêts de jeu. Une fragilité qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Arrivé librement à l’été 2021, l’ancien gardien de l’AC Milan n’est pas forcément en danger, mais son statut de titulaire pourrait être remis en cause la saison prochaine, à en croire les dernières rumeurs en provenance du club de la capitale française.

Luis Campos scrute le marché des gardiens de but

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’est pas encore placé sur le marché des transferts, mais se trouve désormais dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain. Même si Luis Enrique et le staff technique lui maintiennent leur confiance, le compatriote de Marco Verratti pourrait voir débarquer l’été prochain un sérieux concurrent qui pourrait même lui ravir le poste de gardien titulaire des Rouge et Bleu.

En effet, selon les informations relayées ce matin par RMC Sport, Luis Campos serait très attentif sur le marché des gardiens de but. Le conseiller football du PSG aurait d’ailleurs un faible pour Lucas Chevalier, l’international espoir français de 22 ans évoluant à Lille OSC. Lié aux Dogues jusqu’en juin 2022, le jeune protégé de Paulo Fonseca n’est pas sur le marché, mais le PSG pourrait tenter une approche dans les mois à venir pour prendre la température. Mais rien de concret pour l’instant de la part du champion de France en titre.