À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG passe la vitesse et veut rapidement conclure le transfert de la pépite du LOSC, Leny Yoro.

Mercato PSG : Luis Campos veut doubler la concurrence pour Leny Yoro

Pour le prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain veut recruter un défenseur central, un latéral gauche et un milieu de terrain pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et selon les indiscrétions reçues par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, Luis Campos ferait de Leny Yoro l'une de ses priorités pour renforcer la charnière centrale des Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur de Lille OSC ferait l'unanimité au sein du club de la capitale française.

Face à la concurrence d’autres grandes écuries européennes comme le Real Madrid et le Bayern Munich, le conseiller football du PSG aimerait rapidement conclure l’opération avec les dirigeants lillois, qui souhaiteraient plutôt prolonger son joyau de 18 ans, également dans les plans de Liverpool, Manchester United et Chelsea. Toujours selon la même source, le PSG pourrait acheter officiellement Leny Yoro dès cet hiver et le laisser terminer la saison à Lille dans le cadre d’un prêt de six mois. Mais les Parisiens devront se méfier des Blues dans ce dossier.

Chelsea prêt à contrarier les plans du PSG pour Leny Yoro ?

Titulaire au sein du onze de Paulo Fonseca à Lille et de Thierry Henry en équipe de France Espoirs, Leny Yoro ne laisse personne indifférent. Auteur de solides prestations depuis le début de la saison, le natif de Saint-Maurice pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. Si le Paris Saint-Germain fait le forcing pour le récupérer cet hiver, Chelsea serait aussi insistant sur cette piste.

D’après Foot Mercato, le club londonien aurait exactement les mêmes ambitions que le Champion de Ligue 1 en titre, c’est-à-dire acheter Yoro en janvier contre un joli chèque et le laisser en prêt jusqu'à la fin de la saison avec son club formateur. Évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Leny Yoro pourrait rapporter beaucoup plus aux Dogues. Luis Campos et le PSG sont donc prévenus.