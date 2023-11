Particulièrement maladroit devant les buts de Newcastle United, mardi soir, en Ligue des Champions, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, n’a pas échappé aux critiques.

PSG : Daniel Riolo détruit Bradley Barcola après Newcastle

Très critiqué à l’endroit de Bradley Barcola, qui n’a pas le niveau pour disputer un match de Ligue des Champions, Daniel Riolo a encore tapé sur l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, auteur de gros ratés lors du match nul entre le Paris Saint-Germain et Newcastle United, mardi soir, au Parc des Princes, à l’occasion de la cinquième journée de la Coupe eux grandes oreilles.

Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste a ouvertement accusé Luis Enrique « parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. » L’éditorialiste estime pour sa part que l’international espoir tricolore « a le niveau Youth League » parce qu’il « arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but, mais il n'est pas foutu de marquer. » Riolo a également eu quelques mots pour l’entourage de Barcola, qui n’a pas été assez honnête avec le PSG pour son transfert durant l’été.

Daniel Riolo remet une couche sur l’entourage de Barcola

Recruté par le Paris Saint-Germain pour 45 millions d’euros lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola tarde encore à se montrer sous son meilleur visage sous ses nouvelles couleurs. Mercredi soir, journaliste sportif a ainsi remis une couche sur l’entourage du milieu offensif de 21 ans, qui brandit aujourd’hui l’excuse de la jeunesse après avoir empoché plusieurs millions d’euros en commissions.

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible », lance Daniel Riolo, qui ajoute : « il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va, car le club dit ‘il y a du blé à se faire dessus’ et il va au PSG. » Dénonçant les réactions outragées des proches du natif, il assure qu’à « partir du moment où il va au PSG, il prend tout. » Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux, « mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec », explique Riolo.