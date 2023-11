Après le match nul du PSG face à Newcastle United en Ligue des Champions, mardi soir au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi aurait piqué une grosse colère.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi n’a pas aimé la réaction contre Newcastle

Après six matchs manqués en tribunes suite à une sérieuse blessure au genou contractée au padel avec Marco Verratti, au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a retrouvé le chemin des stades ce mardi soir à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Newcastle United, au Parc des Princes. Frustré par le manque d'efficacité de Kylian Mbappé et ses partenaires, Nasser Al-Khelaïfi a poussé un ouf de soulagement après l’égalisation obtenue à la dernière seconde de la rencontre. Mais le président du club de la capitale française a également exprimé son mécontentement pour le visage affiché par l’équipe de Luis Enrique, notamment certaines attitudes de certains joueurs. Un message qu'il a tenu à faire passer personnellement dans le vestiaire.

Nasser Al-Khelaïfi a parlé aux joueurs du Paris SG

Avec le nul arraché in extremis face à Newcastle United, le Paris Saint-Germain a désormais son destin entre ses mains concernant une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund permettrait notamment aux Rouge et Bleu de poursuivre leur aventure dans cette compétition. Conscient de cette situation, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à aller parler directement aux joueurs et au staff technique.

D’après les renseignements obtenus par le quotidien Le Parisien, l’homme d’affaires qatari est descendu dans le vestiaire et, plutôt que de réprimander, a tenu un d'encouragement, en particulier envers les plus jeunes joueurs de l'équipe. Ce dimanche, à 13h, le PSG va devoir vite retrouver ses sens en Ligue 1, avec un déplacement sur la pelouse du Havre AC pour le compte de la quatorzième journée du championnat.