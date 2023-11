Reclamé par des cadres du vestiaire de l'OL, Bruno Genesio pourrait redevenir l'entraineur du club rhodanien. Il ne serait pas contre un retour à Lyon, sa ville natale.

OL : Bruno Genesio très attaché à Lyon

Parti du Stade Rennais un peu fatigué comme il l'a confié, Bruno Genesio pourrait rebondir rapidement à l'OL. Ses anciens joueurs Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont favorable à son retour à la maison. En effet, le technicien de 57 ans est né à Lyon, a fait ses classes au centre de formation du club dès l'âge de 6 ans (1983-1985). Il avait évolué ensuite sous le maillot des Gones en Division 2, puis en Division 1 entre 1985 et 1993 et lors de l'exercice 1994-1995.

Après sa reconversion, Bruno Genesio avait dirigé l'équipe réserve l'OL de 2007 à 2011 et avait été adjoint dans le staff de l'équipe professionnelle sous Rémi Garde et Hubert Fournier. Il avait ensuite été entraineur principal pendant quatre saisons consécutives, entre décembre 2015 et juin 2019.

Mercato : Genesio favorable à un retour à l'Olympique Lyonnais ?

Le technicien Français est donc un pur produit de Lyon, son club de cœur. Et comme l'apprend L'Equipe, il serait sensible à la situation des Gones, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, avec seulement 7 points et deux entraineurs déjà grillés (Laurent Blanc et Fabio Grosso) en 13 journées de championnat.

D'après le quotidien régional, Bruno Genesio serait prêt à revenir à l'OL pour aider l'équipe à se maintenir dans l'élite. « Il semble d'accord pour tenter de sauver son club de toujours », a écrit la source. Pour rappel, Genesio a un bilan positif avec le club rhodanien. Il avait été vice-champion en 2015-2016, puis 4e, 3e et 3e. John Textor prendra-t-il cette donne en compte ? Pas sûr.