Alors que les planètes semblaient alignées pour un retour de Bruno Genesio à l'OL, c'est un autre candidat qui pourrait prendre place sur le banc du club.

Mercato OL : Jorge Sampaoli en contact avec David Friio

Si vous n'étiez pas au courant, de grands changements ont déjà été effectués à l'Olympique Lyonnais. Hormis la place d'entraîneur principal, qui est toujours vacante, certains postes ont été renforcés. David Friio est devenu officiellement le nouveau directeur sportif du club rhodanien, vendredi dernier. Juninho a été nommé conseiller de John Textor et d'Eagle Football, la société dirigée par le président de l'OL un jour avant.

Cette réorganisation du board lyonnais pourrait permettre à Textor de trouver son nouvel entraîneur. À en croire les informations de L'Équipe, il ne s'agirait pas de Bruno Genesio. Les planètes semblaient pourtant alignées pour son retour au club, après avoir entraîné l'équipe première entre 2015 et 2019. Le tacticien de 57 ans est libre depuis son départ du Stade Rennais, le 19 novembre dernier. Il s'agirait plutôt de Jorge Sampaoli, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille désormais libre de tout contrat. Le quotidien sportif indique d'abord que ce dernier serait en contact avec David Friio. « Il a déjà commencé à regarder les matchs de l'OL », ajoute la source.

Une bonne entente avec Juninho, fraîchement nommé à Lyon

Et si le nouveau directeur sportif de l'Olympique Lyonnais arrivait à ses fins ? Pour rappel, Friio a « pour mission initiale la désignation du prochain entraîneur principal de l’équipe professionnelle », d'après le communiqué officiel de l'OL lors de sa présentation. Le choix de Jorge Sampaoli peut aussi être validé pour une autre raison : sa bonne entente avec Juninho, qui devrait rapidement prendre ses fonctions de conseiller.

Toutefois, il reste une interrogation quant à l'officialisation de sa venue. Jorge Sampaoli s'inquiète, selon L'Équipe, du bilan de Fabio Grosso qui n'a pas réussi à redonner vie à l'équipe. En 7 matchs, le technicien italien totalise 4 défaites, 2 nuls et une victoire. Au classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est toujours dernier après 13 journées, avec 4 points de retard sur le barragiste lorientais et 5 sur le premier non-relégable (Toulouse). Reste à savoir si l'Argentin se sent prêt à prendre en main une équipe qui n'a jamais trouvé son rythme de croisière cette saison.