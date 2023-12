Après une quatrième défaite consécutive en Ligue 2, sur le terrain d'Amiens samedi, Laurent Batlles a promis du changement pour l'ASSE.

ASSE : Laurent Batlles annonce des changements après Amiens

La saison tourne au cauchemar pour l'AS Saint-Étienne. Après avoir côtoyé les premières places de Ligue 2, le club ligérien est en train de couler. Déjà défait contre Paris (0-1), puis à Auxerre (5-2) et face à Pau (1-2), il a creusé sa tombe face à Amiens (1-0) samedi. Il n'y a pas vraiment de regrets à avoir pour les Verts sur cette dernière rencontre, eux qui ont été malmenés tout le long. Dylan Batubinsika avait pourtant prévenu en amont sur les dangers de cette équipe amiénoise, et notamment Gaël Kakuta.

Les ambitions en prennent un coup. Au classement, les hommes de Laurent Batlles ne font plus partie du top 5, désormais septièmes à 2 longueurs de celui-ci. C'en est trop pour le coach ligérien, qui avait déjà alerté sur les derniers résultats lors de précédentes conférences de presse. Dans des propos rapportés par EVECT, il assure qu'il essaiera « de trouver d'autres systèmes tactiques, de nouvelles associations, pour enrayer cette série ».

Laurent Batlles veut rester positif

Si la série de 4 défaites consécutives est alarmante, Laurent Batlles connaît cette situation. La saison passée, il était encore plus en difficulté avec le club ligérien, se battant jusqu'au bout pour un maintien en Ligue 2. L'ancien coach de l'ESTAC Troyes veut rester positif : « Quand on termine une série, on en commence souvent une autre ».

Le problème, selon lui, reste principalement le manque d'efficacité devant le but. Laurent Batlles estime que pour se sortir de cette « crise », il faut être décisif. Les Verts « n'auraient pas été mis trop en danger » s'ils avaient marqué contre Amiens en première mi-temps. Si l'on regarde les statistiques du club, on peut être d'accord : l'ASSE ne possède seulement que la treizième attaque de Ligue 2 avec 15 buts inscrits. Le club ligérien peut en revanche se baser sur ses très bons résultats défensifs, avec 15 buts encaissés en 16 matchs (3ème meilleur bilan).