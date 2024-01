Six mois seulement après son arrivée en France, Renan Lodi s’apprête à quitter l’OM. Le latéral brésilien va s’engager en faveur d’Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Mercato OM : Renan Lodi vendu plus cher que prévu ?

Arrivé en juillet 2023 en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 13 millions d’euros, Renan Lodi n’a pas convaincu l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria n’a donc pas fait le difficile lorsque le club saoudien d’Al-Hilal s’est présenté avec une proposition de 22 millions d’euros pour récupérer l’international brésilien. Une opportunité exceptionnelle pour l’OM, qui était en quête de liquidités pour se renforcer cet hiver.

Mais également pour le joueur lui-même puisque selon RMC Sport, Renan Lodi pourrait tout simplement tripler son salaire en rejoignant l’équipe où évolue Neymar. Marc Mechenoua confirme la tendance et assure que l’arrière gauche de 25 ans va bel et bien quitter l'OM dans les jours à venir. « Renan Lodi se dirige vers la sortie. L'offre d'Al Hilal est bien arrivée sur le bureau des dirigeants de l'OM et peut au-delà de 22 millions d'euros », précise le journaliste de Aujourd'hui en France. De passage en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a confirmé à demi-mot le prochain départ de son numéro 12.

Gennaro Gattuso confirme pour Renan Lodi

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2028, Renan Lodi pourrait quitter l’OM dans les prochains jours. Présent en conférence de presse avant le match nul de son équipe face au RC Strasbourg (1-1), vendredi soir, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, le technicien italien a reconnu que la direction olympienne discute pour le natif de Serrana. « Est-ce que Lodi est en instance de départ ? C’est une question qui concerne surtout le club. Il y a des discussions en cours. Je ne peux pas contrôler et convaincre les joueurs sur leurs choix, je respecte tous mes joueurs. On n’a pas voulu prendre le risque qu’il se blesse et ne soit pas concerné à 100% alors qu’il y a des négociations. Mais je ne sais pas si les négociations iront au bout », a confié Gennaro Gattuso.