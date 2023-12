Auteur d’une nouvelle boulette dimanche contre Le Havre, Gianluigi Donnarumma n’a rien à craindre concernant son statut au PSG. C’est son entraîneur Luis Enrique qui le dit.

Luis Enrique soutient Gianluigi Donnarumma

Rapidement réduit à 10, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le terrain du Havre AC ce dimanche à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 1. Après la sortie prématurée de Gianluigi Donnarumma suite à une sortie dangereuse hors de sa zone, Arnau Tenas a fait son baptême de feu sous les couleurs du Paris SG. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le gardien de but de 22 ans a marqué des points face au promu. Auteur de solides arrêts, l’ancien portier du FC Barcelone a permis aux Rouge et Bleu de garder leurs cages inviolées. À la fin de la rencontre, coéquipiers, adversaires et plusieurs observateurs ont salué la grosse performance de l’international espagnol.

En seulement quelques minutes, Arnau Tenas a prouvé qu’il était capable de tenir la dragée haute à un Gigio Donnarumma de plus en plus contesté. Pour autant, tous ceux qui espèrent voir la hiérarchie à ce poste être bousculée vont devoir encore patienter. En zone mixte, Luis Enrique a apporté son soutien à son portier numéro 1. « Gigio n’a pas de problème (…) si vous évoquez la couverture du portier, c’est ma demande, donc ma faute (…) Gigio a simplement fait ce que je lui demande », a déclaré le technicien espagnol, qui ne compte pas modifier ses plans pour le moment.

Gianluigi Donnarumma reste le numéro 1 devant Arnau Tenas

Malgré ses nombreuses bourdes dans son jeu au pied, Gianluigi Donnarumma n’a pas de souci à se faire pour son statut au Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, même s’il se trouve dans une période compliquée, l’international italien de 24 ans continue de bénéficier de la confiance de son entraîneur. Le successeur de Christophe Galtier ne compte pas bouleverser sa hiérarchie et donc Donnarumma reste le gardien numéro 1 absolu des Rouge et Bleu.