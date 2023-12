Rapidement réduit à 10, le PSG est toutefois parvenu à s’imposer sur le terrain du Havre cet après-midi. Après le match, Luis Enrique a félicité le héros de ce voyage heureux.

PSG : Arnau Tenas remplace Donnarumma et impressionne pour sa première

Arrivé librement cet été en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas attendait patiemment son heure sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain. C’est désormais chose faite depuis ce dimanche après-midi. Opposé au Havre à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, le Paris SG s’est rapidement retrouvé en infériorité numérique puisque le gardien Gianluigi Donnarumma a écopé d’un carton rouge après une sortie hasardeuse hors de sa surface, et a donc été expulsé. Le jeune Arnau Tenas (22 ans) a donc profité de l’absence de Keylor Navas pour disputer son premier match officiel avec le Paris SG.

Et pour une première, l’international espoir espagnol a impressionné tout le monde au Stade Océane. Auteur de solides arrêts, Arnau Tenas a permis aux Rouge et Bleu de garder leur cage inviolée face aux hommes de Luka Elsner. Au coup de sifflet final de l’arbitre, Kylian Mbappé et d’autres joueurs du PSG sont venus célébrer leur coéquipier pour sa grande performance. Et Luis Enrique a suivi le mouvement.

Luis Enrique sur Arnau Tenas : « Oui, je suis très content de lui »

Grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Vitinha, le Paris Saint-Germain est revenu victorieux de son déplacement au Havre (2-0). Mais les Parisiens doivent aussi une fière chandelle à leur portier Arnau Tenas, qui a été grandissime à son poste. Très avare en compliments, Luis Enrique s’est attardé sur la prestation du remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Auteur de sept arrêts, le joueur formé au Barça a convaincu son coach qui a tenu à lui rendre hommage après le match.

« Oui, je suis très content de lui », a lancé Luis Enrique en zone mixte avant d’ajouter : « c’est un gars qui a une capacité d’être très professionnel et qui essaye de tout donner. Aujourd’hui, il a eu la possibilité et il a montré à tout le monde qu’il était prêt. Je suis très heureux pour lui. » Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Vic a marqué de sérieux points ce dimanche et cela pourrait énormément jouer pour son avenir dans les jours à venir.