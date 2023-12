Auteur d'un excellent match dimanche face au Havre, Arnau Tenas a eu un clin d'œil à l'endroit de son coéquipier, Fabian Ruiz, sorti sur blessure.

PSG : Arnau Tenas solidaire avec Fabian Ruiz

Le Paris Saint-Germain a connu une journée très contrastée au Stade Océane du Havre. La victoire 2-0 des hommes de Luis Enrique a été marquée par trois faits majeurs. Il s'agit dans un premier temps de l'expulsion de Gianluigi Donnarumma seulement après 11 minutes de jeu. Son remplaçant, Arnau Tenas, a offert une prestation de haute volée pour aider le PSG à s'offrir une victoire importante. Mais la mauvaise note reste sans doute cette blessure de Fabian Ruiz, contraint de laisser sa place à Manuel Ugarte à la huitième minute de jeu. Les premiers examens évoquent une luxation à l'épaule.

Auteur d'un excellent match, Arnau Tenas a tenu à apporter son soutien à son coéquipier au terme de la rencontre. Le jeune gardien de but espagnol a déjà hâte de retrouver son compatriote sur le terrain « parce que c'est un très bon joueur et surtout une bonne personne ». Il va ensuite souhaiter un prompt rétablissement à Fabian Ruiz en zone mixte. De quoi réconforter le milieu de terrain qui doit encore subir d'autres examens pour être fixé sur l'ampleur de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Le PSG poursuit sa marche en avant

Les hommes de Luis Enrique ont un match décisif et capital dans une dizaine de jours face à Dortmund en Allemagne, en Ligue des Champions. Mais avant, ils mettent la Ligue 1 à profit pour se mettre en confiance. Le succès 2-0 du dimanche face au Havre porte les signatures de Kylian Mbappé et Vitinha, auteurs des deux buts. Mais le héros de la soirée reste ce jeune Arnau Tenas dont la prestation fait l'unanimité et a de quoi faire trembler Donnarumma, très critiqué ces dernières semaines.