Reléguée à la 7e place de Ligue 2, à cause de sa série de 4 défaites consécutives, l’ASSE se concentre désormais sur les barrages pour espérer monter en Ligue 1.

ASSE : Laval et Auxerre creusent l'écart, Saint-Etienne s'enfonce

L’ASSE s’est éloigné du podium depuis que l’équipe de Laurent Batlles ne gagne plus. Elle a perdu les quatre deniers matchs du championnat et se voit doubler par des concurrents dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Septièmes au classement avec 24 points, après 16 journées, les Verts ont maintenu 9 points de moins que le leader Laval et 7 points de retard sur l’AJ Auxerre, le dauphin des Lavallois. Or ce sont ces deux premières places de Ligue 2 qui donnent droit à la qualification directe pour la Ligue 1 à l’issue de l’exercice.

Et l’objectif de Saint-Etienne était de se qualifier directement pour le retour dans l’élite cette saison. Mathématiquement, le club ligérien peut encore finir sur le podium, si elle refait une série positive, comme les 10 matchs sans défaite (7 victoires et 3 nuls), qui lui avait permis d’être 2e après 12e journées. Mais les prestations des Verts ne rassurent pas. Ils ne sont pas décisifs et ne sont plus solides défensivement. Et cela n’est pas de nature à entretenir l’espoir.

Laurent Batlles songe désormais aux barrages pour la montée en Ligue 1

Laurent Batlles songe déjà à un plan B pour atteindre l’objectif que la direction de l'ASSE lui a fixé. N’ayant pas de solution, pour l’instant, pour sortir son équipe de la spirale négative, il espère passer par les barrages pour jouer la montée. « Nous sommes un peu plus loin de la tête du championnat […]. Il y a d’autres moyens et d’autres perspectives avec ces barrages qui peuvent être intéressants pour tout le monde », a lâché le coach des Verts en conférence de presse, avant le match contre l’EA Guingamp, mardi (20h45), à Geoffroy-Guichard.

Pour espérer jouer les barrages, l’ASSE doit finir le championnat à la 3e, 4e ou 5e place. L’entraineur des Stéphanois pense que ces trois places sont désormais plus accessibles pour son équipe, qui a pris du retard sur les deux premiers. « On peut aussi monter avec d’autres moyens […]. Il faudra y être si on veut prétendre se donner les moyens de notre objectif final », a-t-il demandé à ses joueurs.