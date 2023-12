Sauf revirement, Gabriel Moscardo va quitter les Corinthians pour s’engager en faveur du PSG dans les prochains jours. Tout est réglé et l’arrivée du joueur de 18 ans est même déjà programmée.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo va devenir un joueur du Paris SG

Luis Campos tient sa première recrue du mercato hivernal. Considéré comme un futur crack à son poste, Gabriel Moscardo devrait devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. D’après le média local Globo, les dirigeants des Corinthians ont déjà prévenu le conseiller football du PSG que seul un chèque d’un montant compris entre 22 et 25 millions d’euros pourrait faire délivrer un bon de sortie au joueur de 18 ans. Une somme que le PSG devrait payer dans les prochaines heures, même si rien n’a encore filtré du côté des Rouge et Bleu concernant le montant de cette transaction. Pour autant, si l’affaire venait à se conclure, Gabriel Moscardo ne devrait pas débarquer à Paris dès cet hiver.

Gabriel Moscardo attendu à Paris l’été prochain

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Gabriel Moscardo pourrait prochainement s’engager officiellement en faveur du Paris Saint-Germain. Opposé à la concurrence de Chelsea et du FC Barcelone dans ce dossier, le champion de France en titre est parvenu à convaincre l’international espoir brésilien. Selon les toutes dernières informations relayées par le quotidien Le Parisien, le milieu défensif des Corinthians souhaite rejoindre le club de Marquinhos et aucun autre. Cependant, le natif de Taubaté « ne rejoindra pas le club de la capitale cet hiver. Sauf, évidemment, retournement de situation comme une succession de blessés. Mais le plan initial consiste à recruter la pépite brésilienne l’été prochain. » Le Paris SG va donc boucler le transfert de Moscardo dès cet hiver avant de le prêter aux Corinthians durant six mois. Affaire à suivre donc...