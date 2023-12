Longtemps réticent à l’idée de recruter lors du prochain mercato hivernal, le coach du PSG, Luis Enrique, aurait finalement changé d’avis avec la blessure de Fabian Ruiz.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame un renfort expérimenté au milieu de terrain

S’il pouvait encore compter sur Fabian Ruiz après la blessure de la pépite Warren Zaïre-Emery, qui ne sera de retour à la compétition qu’en 2024, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a aussi perdu le milieu de terrain espagnol ce weekend sur la pelouse du Havre AC, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Une situation qui oblige Luis Enrique à revoir ses plans pour le prochain mercato hivernal.

En effet, le journal Le Parisien explique que s’il n’était pas forcément prêt à accueillir de nouveaux joueurs dans son groupe durant l’hiver, le technicien espagnol souhaiterait désormais le renfort d’un milieu de terrain confirmé et expérimenté dès le mois de janvier. Toujours selon le quotidien régional, ce joueur devrait être capable de s’intégrer rapidement au système de Luis Enrique avec une certaine expérience en Ligue des Champions. Un profil qui écarte donc déjà le jeune brésilien Gabriel Moscardo (18 ans), dont le transfert avec Corinthians devrait être bouclé pour cet hiver, mais qui serait attendu à Paris pour l’été prochain. Quel pourrait être cet oiseau rare ?

Quel nouveau milieu de terrain au PSG cet hiver ?

Le média francilien ajoute que l’idée de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi serait de finaliser un nouveau transfert sec et non de se faire prêter un milieu de terrain en janvier avec option d’achat. Après les départs de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos, le PSG a réalisé d’énormes économies sur sa masse salariale et dispose donc d’argent frais pour réaliser une grosse opération dès cet hiver. Une situation qui pourrait très bien faire revenir à la surface le dossier Casemiro. Cible de longue date des Rouge et Bleu, l’international brésilien de 31 ans avait choisi Manchester United en quittant le Real Madrid à l’été 2022.

Mais il veut désormais changer d’air le plus rapidement possible et il pourrait donc être la cible idéale pour renforcer l’effectif parisien dès cet hiver. Lié aux Red Devils jusqu’en 2026, Casemiro vaut à ce jour 40 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Le Paris SG pourrait aussi tenter les pistes menant au champion d’Europe italien, Jorginho (31 ans), en fin de contrat à Arsenal, ou encore le Polonais Piotr Zielinski (29 ans), lui aussi libre en juin prochain avec le Napoli.