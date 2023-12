Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Fabian Ruiz et le PSG. Touché dimanche face au Havre, le milieu de terrain espagnol pourrait ne plus rejouer avant 2024.

PSG : Fabian Ruiz est désormais fixé

Alors qu'il compose déjà sans Warren Zaïre-Emery, blessé lors de la trêve internationale, Luis Enrique doit maintenant se passer de Fabian Ruiz pour plusieurs semaines. Le milieu de terrain a été touché à l'épaule après un duel aérien lors de la victoire du PSG face au Havre. Après les premiers soins du staff médical, il est ensuite conduit à l'hôpital pour des examens. Les premiers résultats évoquent une luxation à l'épaule. Un verdict confirmé ce lundi après de nouveaux examens qui indiquent la gravité de la blessure de l'ancien joueur de Naples. Les premières tendances annoncent une absence allant jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais le PSG retient encore son souffle pour Fabian Ruiz, en attendant de confirmer la durée de son indisponibilité.

Le PSG face à Dortmund sans Fabian Ruiz

Depuis la blessure de Warren Zaire-Emery, Fabian Ruiz s'est fait progressivement une place de choix dans le dispositif de Luis Enrique. L'Espagnol est même devenu un élément clé dans l'entrejeu parisien mais devra malheureusement être contraint au repos. Un gros coup dur pour son entraîneur qui va devoir aller défier le Borussia Dortmund le 13 décembre prochain en Ligue des Champions. Son forfait vient ainsi rallonger la liste des absents annoncés pour ce déplacement crucial en Allemagne. Enrique semble tout de même avoir déjà une idée pour son milieu face à Dortmund.

Désormais sans grandes options dans son entrejeu, le technicien espagnol pourrait faire avec un trio composé de Manuel Ugarte, Vitinha et Kang-Il Lee. Les trois ont d'ailleurs évolué ensemble lors de la victoire 2-0 assurée dimanche sur la pelouse du Havre, juste après la blessure de Fabian Ruiz. Luis Enrique devrait encore s'appuyer sur ces trois milieux de terrain pour la réception du FC Nantes le 9 décembre afin de préparer le choc contre Dortmund.

Fabian Ruiz donne de ses nouvelles

Avec Ousmane Dembélé déjà forfait en raison d'une accumulation de carton jaune, la blessure de Fabian Ruiz vient encore plus affaiblir l'effectif parisien. Le club était déjà privé de Marquinhos, blessé avec le Brésil lors de la dernière trêve internationale. Au lendemain de sa blessure, Fabian Ruiz a voulu rassurer en donnant de ses nouvelles via Instagram. « Je me sens bien », a écrit l'Espagnol qui a déjà « hâte d'être de retour le plus tôt possible ».