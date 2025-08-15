INFO Mercato : Un Champion d’Europe donne son accord au PSG

À deux semaines de la fin du mercato estival et au lendemain de son quatrième titre de la saison 2024/2025 remporté face à Tottenham en Supercoupe, le PSG a arraché un accord à un Champion d’

Europe. Explications.

Mercato : Le PSG sécurise un titulaire de Luis Enrique

Alors que Gianluigi Donnarumma s’apprête à rejoindre les rangs de Manchester City, le Paris Saint-Germain sécurise l’un des titulaires de Luis Enrique. Surprise de la saison dernière, Fabian Ruiz a convaincu le staff et la direction du PSG. Annoncé sur le départ, l’international espagnol, vu comme un indésirable en début d’exercice, va finalement poursuivre son aventure dans la capitale française au-delà de juin 2027, date initiale de la fin de son contrat.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Achille Ash, l’ancien milieu de terrain du Napoli aurait donné son accord à Luis Campos, conseiller sportif du Paris Saint-Germain, pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2029. Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 25 millions d’euros, Fabian Ruiz s’est imposé comme un cadre essentiel de Luis Enrique la saison dernière, après des débuts très critiqués.

Contrairement à Donnarumma, le Champion d’Europe 2024 a accepté des conditions salariales réajustées, notamment un salaire fixe moins important plus des primes liées aux performances sportives, imposées par Luis Campos afin de poursuivre l’aventure avec le PSG. Depuis qu’il a signé à Paris, le compatriote de Lamine Yamal a disputé 133 matchs, pour 14 buts et 21 passes décisives. Il a remporté 8 titres, dont la Ligue des Champions, et disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs.