Stade Rennais – OM : Balerdi prévient déjà Valentin Rongier

En ouverture de la saison de Ligue 1, le Stade Rennais accueille l’OM ce vendredi au Roazhon Park. Leonardo Balerdi, le défenseur central et capitaine marseillais, a adressé un message à son ancien coéquipier Valentin Rongier, qui a rejoint le SRFC cet été.

Stade Rennais – OM : Balerdi ne fera pas de cadeau à Rongier

En conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur le cas de son ancien partenaire Valentin Rongier, qu’il va affronter ce soir lors de la première journée de Ligue 1. Pour ce choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, l’international argentin ne compte pas faire de cadeau à son ami.

« Ça m’a touché quand il est parti. Quand je l’ai vu avec le maillot de Rennes, ça m’a fait bizarre. J’ai connu l’OM avec lui, pendant six années. C’était son moment pour partir, c’était sa décision, je lui souhaite le meilleur. On est bons amis, mais il sait que ce ne sera pas le cas demain », a prévenu Leonardo Balerdi.

Outre Valentin Rongier, les hommes de Roberto De Zerbi retrouveront deux autres anciens coéquipiers : Quentin Merlin et Lilian Brassier. Leonardo Balerdi est le nouveau doyen de l’effectif depuis le départ de Rongier. Les deux joueurs se sont fréquentés depuis six années, mais s’apprêtent à s’affronter.