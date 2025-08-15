INFO Mercato: Accord trouvé, Randal Kolo Muani quitte le PSG

Après plusieurs mois de discussions, le PSG et la Juventus sont sur le point de conclure le transfert définitif de Randal Kolo Muani. Prêté en janvier passé, l’attaquant français va poursuivre son aventure à Turin.

Mercato PSG : Prêt payant avec obligation d’achat pour Randal Kolo Muani

De retour à Paris depuis le 23 juillet dernier, Randal Kolo Muani s’apprête à quitter définitivement le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journal Tuttosport, les dirigeants parisiens et leurs homologues de la Vieille Dame seraient parvenus à un accord pour un prêt payant de 10 millions d’euros avec une obligation d’achat fixée à 45 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato PSG: Randal Kolo Muani répond à l’intérêt de Chelsea

L’entraîneur turinois, Igor Tudor, pourrait ainsi pouvoir compter sur l’international français lors du premier match de Serie A le 24 août prochain contre Parme, à domicile. Le jeudi, Sky Italia avait déjà annoncé une accélération de la Juve dans le dossier Randal Kolo Muani, expliquant que le club italien comptait boucler cette arrivée, indépendamment du transfert annoncé de Dusan Vlahovic.

À voir

ASSE : Explications entre Horneland et Nadé avant Rodez

Lisez aussi : Mercato : Le PSG fixe une date limite à Randal Kolo Muani

La chaîne sportive précisait que le Paris Saint-Germain réclamait initialement 65 millions d’euros pour laisser partir le natif de Bondy. Finalement, le joueur de 26 ans va poursuivre son aventure en Italie pour 10 millions d’euros de moins. Une bonne opération pour le Paris SG qui se sépare d’un gros salaire tout en récupérant une partie des 95 millions d’euros investis à l’été 2023 pour recruter Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort.